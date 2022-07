Raimondo Todaro: "Milly Carlucci? Vuole il controllo su tutto, quasi dice che mutande metterti"

Non è da tutti lavorare con due regine della tv italiana. E' da Raimondo Todaro, però. Se infatti il ballerino è stato per anni un volto di punta di Ballando con le stelle, fiore all'occhiello di Milly Carlucci, nell'ultima stagione è diventato protagonista di Amici, prodotto principe di Maria De Filippi. Ed è proprio nel merito della differenza tra le due presentatrici che ha parlato il 35enne siciliano nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, che su YouTube tiene il programma Un caffè con.

Se fino ad oggi Todaro aveva assicurato che con Milly non fossero sorti rancori dopo il suo addio allo show Rai, oggi l'ex maestro di danza modifica la sua versione dei fatti, quella versione che finora era stata raccontata in maniera edulcorata: "Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, per me è stata come una madre", ha spiegato il danzatore a Lorella, che proprio con lui ha condiviso l'esperienza ad Amici quest'anno, in quanto prof nella stessa squadra. Poi però la confessione: "Quando abbiamo chiuso i rapporti - ha proseguito - Non li abbiamo chiusi benissimo, di questo mi dispiace. Però io sono con la coscienza a postissimo, so che lei sa, quindi mi basta quello".

Ma andiamo dietro le quinte. Che cosa, dunque, differenzia Maria da Milly? "Milly è come Maria, sono stacanoviste - ha continuato - Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno. Lo farebbero pure gratis. Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca. Non è mai venuta a dirmi ‘fai così’. C’è anche da dire che Maria fa tanti programmi contemporaneamente quindi non potrebbe neanche volendo. Mentre Milly si concentra solo su quello".