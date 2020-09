Raimondo Todaro: due ore di operazione, a rischio Ballando

Raimondo Todaro non torna a Ballando con le Stelle dopo l'operazione? A lasciarlo intendere è Guillermo Mariotto, giurato del varietà di Rai Due, che ha parlato di complicazioni che ci sarebbero state durante l'intervento per appendicite del ballerino. "L’operazione di Raimondo Todaro non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore. Lo dimettono martedì ma riuscirà subito a ballare? Non è una cosa semplice, stanno valutando", ha confidato a Domenica In. "Martedì dovrebbe uscire dall’ospedale ma non sappiamo se sarà in grado di ballare".

Di certo c'è che le condizioni di Todaro sono assolutamente serene, come dimostra l'intervento in videochiamata che ha fatto ieri in puntata per salutare la sua partner professionale (e non solo?) Elisa Isoardi. Intanto anche Samuel Peron è fermo ai box a causa della positività al coronavirus: dopo un tampone negativo che aveva lasciato sperare per un suo ritorno in pista, il ballerino è ancora costretto all'isolamento. Per Milly Carlucci, insomma, un'edizione di Ballando con le Stelle partita non esattamente sotto una buona stella.