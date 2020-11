Raimondo Todaro, nuovo attacco a Conticini: "Tira fuori le pa**e". E lui replica a tono

Un selfie con Elisa Isoardi per chiarire che le tensioni in ballo sono esclusivamente rivolte a Raimondo Todaro. Così Paolo Conticini chiarisce su Instagram di non provare alcun risentimento nei confronti dell'allieva, mentre con il maestro la lite non è ancora rientratata. Lo raccontano le varie "frecciate" che l'attore lascia in calce al post, in risposta ai commenti dei telespettatori di Ballando con le Stelle.

Per chi non avesse seguito la vicenda, un breve riassunto: durante una puntata di Domenica In andata in onda dopo la fine di Ballando, Conticini si è detto orgoglioso di aver portato avanti il suo percorso nella trasmissione senza ricorrere a strategie mediatiche come finte love story e teatrini vari; parole, queste, che sono state intepretate come un attacco a Todaro stesso, accusato di aver ideato una liaison insieme con la sua allieva Elisa Isoardi, appunto.

Le frecciate di Paolo Conticini

Ebbene oggi, a tre giorni dalla puntata finale di Ballando, tra i due uomini non c'è stato alcun chiarimento, anzi. Conticini ci tiene però a precisare che è Todaro a dover fare un passo verso di lui. "Con questa foto - scrive in calce al post condiviso nel pomeriggio di ieri - ci tengo a chiarire che tra me ed Elisa non c'è alcune problema". E a chi lo invita a risanare il rapporto con Raimondo in privato, senza mettere tutto in piazza Paolo risponde: "Io non ho litigato con nessuno. Il signor Todaro ha 33 anni, se non ha imparato adesso...". E ancora: "Io non ce l'ho mai avuta con nessuno, è lui che deve chiarire con me".

La versione di Raimondo Todaro

Secca la replica di Todaro a tutta la questione. "Io non avrei fatto alcuna dichiarazione, ma Paolo ci ha citato e vedere certe insinuazioni mi è dispiaciuto pronfondamente, soprattutto perché significa passare da persona poco onesta ed è la cosa che più mi dà fastidio al mondo - dice in un video caricato tra i post di Instagram - Io ed Elisa fino a ieri non c'eravamo mai visti fuori dagli studi, poi Conticini ha detto che non era riferito, ma mi sembra che si nasconde dopo un dito. Tira fuori le palle, Paolo, hai 50 anni. Non abbiamo mai detto di stare insieme né di essere innamorati e non mi dava alcun fastidio che la gente lo pensasse. Siamo sempre stati onesti nel dire che non ci siamo mai visti fuori.