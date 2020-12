Altro che Elisa Isoardi! Effusioni tra Raimondo Todaro e la prof dell’Eredità (FOTO)

A qualche giorno dalla fine dell’edizione di ‘Ballando con le stelle’ che ha dato adito al gossip di fantasticare su un presunto flirt con Elisa Isoardi, Raimondo Todaro è stato beccato mano nella mano con una quella che potrebbe essere più di una semplice amica: Sara Arfaoui, volto noto al pubblico di Rai Uno nel ruolo di professoressa del quiz show ‘L’Eredità’. A pubblicare le foto che per la prima volta mostrano l’inedita coppia è il settimanale Chi che immortala i due a passeggio per le strade di Roma mentre si scambiano un bacio e poi insieme a bordo di un motorino.

Fine delle speranze, dunque, per i fan che sognavano nell’ufficializzazione di una storia d’amore tra il ballerino e la concorrente di Ballando... E, in effetti, loro lo avevano sempre detto e ribadito più volte: “Tra noi c’è solo amicizia”. E queste foto sembrano proprio dimostrarlo….

Chi è Sara Arfaoui, professoressa dell’Eredità e presunta fidanzata di Raimondo Todaro

Ma chi è Sara Arfaoui, la bellissima ragazza paparazzata accanto al ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Raimondo Todaro? Sara Arfaoui, modella e professoressa del quiz show di Rai Uno ‘L’Eredità’, ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Occhi azzurri, capelli mori e fisico statuario, la modella vanta oltre 75mila follower su Instagram dove campeggiano le foto che la vedono splendida protagonista. In un’intervista rilasciata a Ok Salute Sara ha commentato il suo aspetto fisico: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero” ha raccontato la modella che non è mai ricorsa a interventi estetici per cambiare la sua immagine.

“Non nego che in passato, di fronte a tutte queste pressioni, mi sia passato per la testa di rifarmi il décolleté, ma alla fine ho sempre resistito alla tentazione”, ha ammesso: “Questo perché, anche se viene promosso come se fosse un semplice taglio di capelli, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico con i relativi rischi e non si sa mai esattamente come il proprio corpo possa reagire all’innesto delle protesi”.