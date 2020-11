Ballando, Raimondo Todaro: “Prima della finale ho avuto un piccolo incidente”

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono stati ospiti di Francesca Fialdini nel programma di Rai Uno ‘A ruota libera’, in onda domenica 22 novembre 2020. Il ballerino e la conduttrice si sono raccontati all’indomani della finale di Ballando con le stelle che li ha resi indiscussi protagonisti di un’edizione segnata anche dagli imprevisti accaduti ad entrambi. Classificati al quarto posto della gara, la coppia non ha nascosto la sua amarezza per il suo percorso televisivo, ma ad essere più deluso è il ballerino che ha rivelato di essere incappato in un piccolo incidente non meglio specificato il giorno prima della finale. Ciò nonostante, Todaro ha affermato di essersi comunque voluto esibire insieme alla sua partner.

“Da ieri prevale un po' la delusione, ma ne non per il risultato, perché Paolo, Gilles meritavano”, ha affermato riguardo al vincitore Rocca e al secondo classificato Conticini: “Ma per come sono andate un po' di cose che mi hanno rattristito”. Senza voler aggiungere altro, il ballerino ha poi raccontato un episodio fino ad ora inedito: “Prima della finale ho avuto un piccolo incidente. Domani farò la lastra, ma probabilmente ho un alluce fratturato”, ha spiegato, dicendo di essersi voluto esibire lo stesso nella gara finale senza voler sapere prima di una probabile frattura paventata dal medico che lo aveva visitato.

“Non ha detto nulla… Lui è un professionista strepitoso”, ha commentato Elisa Isoardi, felice della sua avventura: “Io porto a casa cose belle, affetto e amore. Il nostro è stato un romanzo vero, non ci siamo risparmiati nulla. Ballando ha scavato dentro come non fanno anni di analisi. Il ballo ti aiuta alla consapevolezza della fisicità, quando va verso la sensualità è bellissima per noi donne. Io avevo un po’ dimenticato questa parte di me”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, storia d’amore in vista?

Bocche cucite da parte di entrambi sulla possibilità che tra i due nasca qualcosa che vada oltre all’amicizia. “E’ un uomo meraviglioso e un papà pazzesco, sa aiutare le donne”, ha detto di Raimondo Todaro Elisa Isoardi. E poiché entrambi hanno assicurato di non essere mai usciti insieme se non per impegni dettati da Ballando, Francesca Fialdini ha fatto loro promettere che domani andranno a prendere il loro primo caffè insieme… Occhio alle storie social, dunque: potrebbero esserci aggiornamenti!