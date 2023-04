Eros Ramazzotti in concerto a Roma, spunta lo striscione "Ave Cesare": la reazione di Aurora e Goffredo

Los Angeles, Mexico City, Buenos Aires, San Paulo, Lisbona, Parigi, ma anche Milano, Firenze e infine Roma. Eros Ramazzotti sta girando il mondo con il suo "Battito Infinito world tour" che si concluderà il 26 agosto a Reykjavic, Islanda. Questi continui viaggi non gli hanno permesso di essere vicino, come probabilmente avrebbe voluto, alla figlia nel momento della nascita di Cesare Augusto. Il 28 marzo Eros si trovava a Nizza e il 31 invece era a Madrid, il suo primo nipote è nato il 30 marzo in Svizzera, nella clinica privata dove nacque nel 1996 Aurora.

I neo genitori e Cesare sono tornati a casa, a Milano, ma non è andata a vedere il padre esibirsi al Palazzo dello sport, ci sono andati bensì i suoi cognati, ovvero i genitori di Goffredo come testimoniano le storie condivise da Francesca Romana Malato.

Come spesso accade i fan di cantanti o band realizzano striscioni per omaggiare gli artisti che salgono sul palco e anche ieri non sono mancati, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione di Francesca e del marito tanto da segnalarlo anche al figlio: in alto appeso alla ringhiera degli spalti del Palazzo campeggiava un grande cartellone con scritto "Ave Cesare" e poi la data di nascita in numeri romani.

"From Rome with love" ha scritto Auri ricondividendo la storia Instagram di una delle persone presenti al concerto, Goffredo invece ha usato la foto della mamma e divertito, ma sicuramente anche emozionato, ha commentato con "Grazie. Sto volando". Un gesto molto dolce che deve aver scaldato il cuore dei neo nonni e dei genitori di Cesare Augusto che hanno accettato felici di portarsi a casa lo striscione.