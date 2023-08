"L'amore non ha età". Ramazzotti scrive una lettera alla giovane fidanzata, lei risponde

Un post su Instagram. Anzi, una vera e propria lettera d'amore è quella che Eros Ramazzotti, 59 anni, ha scritto sul suo profilo alla fidanzata Dalila Gelsomino, 34. Una dedica piena d'amore con cui il cantante ha voluto parlare senza filtri del sentimento che la lega alla giovane donna, provando a zittire, senza troppi giri di parole, i pettegolezzi che circolano sul loro conto, in primis quelli inerenti alla differenza d'età che c'è tra loro, ovvero venticinque anni.

Nel mattino di oggi Eros ha condiviso la foto di un bacio. "Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ", ha cominciato. E poi: "Fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo".

Andando poi sul profilo di Dalila è possibile vedere che anche la ragazza ha dedicato al compagno parole altrettanto amorevoli, che arrivano come una risposta implicita. E che arrivano al termine di un'estate di lavoro per il cantautore romano, impegnato col suo ultimo tour. "Questo è il mio palco per dirti quanto ti apprezzo. Di questo tour sono stata solo una piccola parte ed è la parte che mi ha permesso di osservare tutto l’enorme lavoro di una squadra di persone sul pezzo e con grande talento", scrive. E ancora: "Ti muovi tu e si muove un esercito. Di staff, di fan e di persone che ti amano. E il tuo esercito è un esercito vincente. Ti ho visto dedicare la tua arte a 15,000 persone, ma ti ho visto anche esibirti improvvisando in una stanza vuota. In quella stanza c’ero solo io. Celebro la fine di un tour epico ma celebro soprattutto te come persona. Dietro a 90 date sold out c’è un essere umano speciale. Più speciale di quello che si possa immaginare conoscendolo “solo” come artista. Gentile, umile, matto, simpatico e con una nobiltà d’animo disarmante. Con i piedi dannatamente per terra pur potendo volare da un pianeta all’altro, se volesse".

Chi è Dalila Gelsomino

La storia d'amore tra Eros e Dalila è stata ufficializzata a marzo. Lei, che si occupa di turismo ed è una organizzatrice di eventi, non è conosciuta nel mondo dello spettacolo, sebbene nel suo passato ci sia una carriera da ex modella. Abituata a vivere in giro per il mondo, dal 2016 vive in Messico, dopo la laureata Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. E sembra proprio che nel cuore di Eros abbia trovato uno spazio speciale, che va decisamente oltre gli innumerevoli flirt attribuiti in questi mesi all'artista.

Eros Ramazzotti nonno

Nel passato di Eros due storie d'amore importanti, che gli hanno dato tre figli: negli anni Novanta il matrimonio con Michelle Hunziker, da cui è nata Aurora; poi il legame con Marica Pellegrinelli, il cui frutto sono Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Da marzo è anche nonno del piccolo Cesare Augusto, avuto dalla prima figlia Aurora col compagno Goffredo Cerza.