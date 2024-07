Pausini e Elisa sculacciano Eros Ramazzotti (e Giorgia li riprende), il video è virale

La casa di Andrea Bocelli a Lajatico, in provincia di Pisa, si è trasformata in un punto di ritrovo per alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo internazionale. Da Ed Sheeran a Brian May, da Will Smith con il figlio Jaden a Johnny Depp, e ancora Russel Crowe, Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Nadine Sierra, Giorgia, Elisa, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Proprio gli ultimi tre citati sono diventati virali nelle ultime ore per un video pubblicato da Pausini sul suo profilo Instagram e TikTok.

Nel breve filmato, realizzato da Giorgia, si vedono le due cantautrici 'sculacciare' per gioco Ramazzotti. Un momento divertente che ha suscitato non poche reazioni nel salotto del cantante toscano. Tiziano Ferro e Giorgia infatti non hanno saputo trattenere le risate. "Cosa sta succedendo a casa Bocelli?", ha scritto ironicamente Pausini che è poi quello che si sono domandati tutti i fan di questi super artisti.

L'evento per i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli

Nel suo Teatro del silenzio a Lajatico Bocelli ha organizzato tre concerti eventi presentati da Michelle Hunziker. I tre live erano programmati per il 15, il 17 e il 19 luglio: le serate sono tutte presentate da Michelle Hunziker e sul palco si sono dati e si daranno il cambio alcuni dei più grandi artisti internazionali (che sono anche amici di Bocelli).