Ramona Badescu scoppia in lacrime in diretta: "Mio padre è grave, la malattia lo ferisce nella dignità"

La famiglia è il centro della vita di Ramona Badescu. Non solo grazie alla nascita del primo figlio, Ignazio, avuto l'anno scorso a 50 anni, ma anche in virtù del legame con i genitori e il fratello, da sempre suoi straordinari complici. Ed è proprio pensando agli affetti lontani, rimasti in Romania, e al padre malato, che l'attrice scoppia in lacrime in diretta durante la trasmissione Storie Italiane. "Mi mancano, non li vedo da quando ho partorito", prosegue "farei anche cinque settimane di quarantena, ma purtroppo non riesco ad andarli a trovare per fargli vedere il bambino, perché sabato chiuderanno i voli".

"Mio padre ferito nella sua dignità dalla malattia"

Ai microfoni di Eleonora Daniele, Ramona racconta il difficile momento familiare che sta affrontando: il padre è gravemente malato e l'emergenza coronavirus non rende possibile un suo spostamento verso la sua terra d'origine. "Sabato sarà il suo compleanno e io non potrò esserci - dice senza trattenere le lacrime - Chiuderanno le frontiere e questo sarà l'unico anno della mia vita in cui non potrò festeggiarlo".

A pesare sul padre di Ramona, è soprattutto l'anzianità. La 51enne non specifica quela patologia specifica lo affligge. "Lui sta molto male. Sta per compiere 89 anni, è la vecchiaia che arriva. Quando siamo in forze non pensiamo che prima o poi arrivano problemi di salute. Mio papà è stato un direttore di costruzioni, era una persona che gestiva 4000 dipendenti e adesso vederlo senza forze, nella sua dignità mi fa molto male. E la lontananza uccide".

Tra padre e figlia c'è sempre stata una grande complicità. "E' stato il primo a scrivere una mia canzone per permettermi di andare a lavorare in televisione". A prendersi cura del papà di Ramona in questo momento è il fratello, medico di professione.

Ramona Badescu mamma a 50 anni

Durante l'intervista, Ramona ritrova il sorriso quando la conversazione si sposta sul figlio Ignazio, avuto l'anno scorso da Narcis Godeanu, avvocato e professore universitario che ha conosciuto quasi un decennio fa in un incontro ufficiale. "Dio ha voluto che fossi mamma di un maschietto dolce e straordinario. Ha già un anno. Avere questo grande dono è una cosa veramente molto bella. Sono qui per dire che si può diventare mamme anche a cinquant'anni, la mia vita biologica è 37 anni. Non esiste solo solo l'età della carta di identità, ma esiste anche vita biologica".