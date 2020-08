Raoul Bova festeggia il compleanno con le figlie: “Quando sei felice gli anni non li conti più”

Sono 49 le candeline che oggi, 14 agosto 2020, Raoul Bova spegne per festeggiare un compleanno che lo vede nella versione papà a tempo pieno. L’attore sta trascorrendo questi giorni di vacanza insieme alle figlie Luna e Alma, di 5 e 2 anni, nate dall’amore con la compagna Rocìo Munoz Morales che, per impegni lavorativi, oggi non sarà con loro per celebrare la ricorrenza. L’attrice spagnola, infatti, in questo periodo è impegnata in un tour a teatro con lo spettacolo ‘Parlami d’amore Mariù’, con la regia di Paolo Logli e la partecipazione di Paolo Conticini e Alessandra Ferrara: “Quando mi hanno chiamata in pieno Covid per propormi questo spettacolo ho subito accettato”, aveva dichiarato al settimanale DiPiù TV: “Non aver vicino Raoul è l’unico rammarico, ma lui pensa alle bambine”.

E a loro, alle sue adorate bimbe, Raoul Bova dedica queste giornate con tutta la dedizione di un ottimo papà, come dimostrano le foto che lo mostrano in piscina con loro oppure intento a insegnare a nuotare alla piccola di casa. “Ma quanti anni hai papà? Cosa importa...? quando sei Felice e guardi il mondo con gli occhi dell’Amore non li conti più”, è il post a corredo del dolce primo piano della sua Alma: la risposta più bella al tempo che passa vedendo crescere le proprie figlie.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales fanno coppia dal 2012. Il loro amore nacque sul set del film ‘Immaturi’ quando l’attore si stava separando dalla moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco (quest’ultimo in vacanza con lui, come mostra il video pubblicato su Instagram). “All’inizio è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l’attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul”, ha raccontato tempo fa l’attrice spagnola che con il compagno, durante il lockdown, è stata impegnata in prima linea con la Crocerossa per dare un aiuto concreto ai più bisognosi.