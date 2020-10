Raoul Bova ricorda un dolore profondo: “I chili di troppo erano zavorre di paure”

( Raoul Bova ricorda la perdita di mamma Rosa, superata accanto a Rocío)

Raoul Bova è stato ospite di Verissimo nella puntata di sabato 23 ottobre 2020. Insieme alla compagna Rocio Munoz Morales, l’attore ha raccontato dell’ultimo periodo della sua vita tutt’altro che semplice, segnato com’è stato da due gravi lutti, della madre e del padre. Perdite importanti per l’attore che, recentemente fotografato alla Festa del Cinema di Roma notevolmente dimagrito, ha fatto riferimento al suo aspetto fisico ammettendo come lo stress e la sofferenza abbiano contribuito a un cambiamento del suo corpo e alla successiva decisione di rimettersi in forma.

Raoul Bova parla della morte della madre: “Potrebbe essere mancata di Covid, nessuno lo sa”

A Silvia Toffanin Raoul Bova ha raccontato della morte della madre Rosa: “Era all’inizio del Covid. Mia madre aveva problemi polmonari. Potrebbe essere mancata di Covid, nessuno lo sa”, ha spiegato l’attore: “Hanno provato a intervenire, ma dicono sia mancata prima dell’intervento. Ho cercato di scoprirlo, le domande non mi portavano indietro mia mamma, ma mi hanno dato quel famoso cazzotto che ti porta al tappeto. E’ stata dura. Le mie tre donne e i miei figli mi hanno portato a risollevarmi e a togliermi quei chili di troppo che erano zavorre di pensieri, preoccupazioni e paure. Ora sono sereno”.

Raoul Bova dimagrito

L’evidente dimagrimento di Raoul Bova è stato spiegato da lui stesso di recente. L’attore ha spiegato di essere ingrassato di ben 20 chili negli ultimi tempi: “Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

Raoul Bova: "Oggi che tutti i miei figli si vogliono bene"

Raoul Bova, 50 anni il prossimo agosto, e Rocío Morales, 32, sono genitori di due bambine: Luna, quasi 5 anni, e Alma, quasi 2 anni. Fino a poco fa le due sorelle non avevano rapporti con i figli maggiori avuti da Raoul Bova con l'ex moglie Chiara Giordano, Alessandro Leon e Francesco. "Ho nuotato per tanti anni controcorrente, perché tutti si aspettavano da me un intervento più deciso, invece ho lasciato i miei figli liberi di decidere e vivere la propria interiorità e sentimenti senza imposizioni. Pian piano hanno cominciato da soli a voler incontrare le loro sorelle e hanno iniziato a volersi bene", ha confidato nell’intervista a Verissimo.