Il figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano si è laureato: gli auguri e le foto con papà e mamma

Una fine d'anno da ricordare per Raoul Bova e Chiara Giordano, separati da anni ma oggi genitori uniti nella gioia di festeggiare la laurea del loro primogenito Alessandro Leon, protagonista delle foto postate sui social da una mamma e un papà orgogliosi di lui.

"Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te" ha scritto l'attore a corredo delle immagini dove il neodottore 22enne sorride accanto a lui con la classica corona d'alloro sul capo e poi con il suo cagnolino in braccio. Stessa soddisfazione espressa anche da Chiara Giordano che ha definito "il regalo di Natale più bello" il traguardo che conclude il percorso di studi del suo ragazzo, a cui stanno arrivando gli auguri di tantissimi fan e amici. Dopo la discussione, un pranzo con parenti e amici al ristorante milanese del noto chef Filippo La Mantia, grande amico di Chiara e della sua mamma, l'avvocatessa Anna Maria Bernardini de Pace.

Raoul Bova sui figli avuti da Chiara Giordano: "Ora frequentano le loro sorelle, si vogliono bene"

Raoul Bova e Chiara Giordano si sono lasciati nove anni fa. Dal loro amore sono nati due figli, Alessandro Leon e Francesco. Oggi entrambi hanno iniziato nuovi capitoli sentimentali, l'attore con Rocio Munoz Morales (da cui ha avuto altre due figlie, Alma e Luna) e la veterinaria - conosciuta anche per aver partecipato ad Amici Celebrities - con il ballerino e coreografo Andrea Evangelista.

Riservatissimo sulla sua vita privata, talvolta Raoul Bova ha parlato dei suoi figli in alcune interviste: "Con i miei figli più grandi c'è un rapporto di grande apertura e complicità, con Alma e Luna è diverso. Poi sono femmine, sono diverse. Mi piace ascoltare i miei figli, non c'è un modo di essere papà. Ognuno ha il suo carattere e mi piace avere un rapporto unico con ognuno". Quanto al rapporto tra tutti i suoi figli: "Ho lasciato i miei figli liberi di decidere e di vivere la propria interiorità e i propri sentimenti senza imposizioni" ha detto l'attore a proposito dei suoi ragazzi più grandi: "Ho lasciato che avessero il tempo necessario per incontrare le loro sorelle, frequentarle e, piano piano, per volersi bene… Ed è accaduto".

E ancora: "Per loro è stato un grande dispiacere. Non è facile fargli capire che la famiglia non è solo quella tradizionale. Ci vuole il tempo necessario" confidò parlando del divorzio da Chiara con cui oggi i rapporti sono sereni, da bravi e amorevoli genitori dei loro adorati figli.