Raoul Bova, l'ex suocera replica dopo l'intervista a Belve: "Lo ricordavo più polemico"

Non è stato proprio una 'Belva' Raoul Bova martedì sera. Ospite del programma di Francesca Fagnani, l'attore si è sottratto con diplomazia alle domande più pungenti, facendo uscire il suo lato candido e puro. Neanche quando l'argomento si è spostato sul divorzio da Chiara Giordano la padrona di casa è riuscita a estorcergli qualche perfidia, anche se davanti al nome dell'ex suocera ha traballato.

La giornalista gli ha riletto una lettera che Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocata divorzista aveva scritto dopo la separazione dalla figlia, dal titolo: "Caro genero degenerato, vai e non tornare". Una missiva tutt'altro che tenera per cui Bova l'aveva querelata, ma lei si è sempre difesa sostenendo di averla scritta un anno prima per un format che le chiedeva una lettera per ogni componente della famiglia. Le espressioni dell'attore sono state molto eloquenti, anche se poi ha elegantemente giustificato la nonna dei suoi primi due figli: "Lei dice che non parlava di me. Queste sono cose che fanno quelli che provano dolore. Adesso l'abbiamo superata".

Intervistata a Un Giorno da Pecora, Annamaria Bernardini De Pace ha commentato l'ospitata dell'ex genero: "Ho visto Belve, è stato un po' noioso. Mi è piaciuta tanto Patty Pravo, gli uomini meno. Raoul Bova lo conoscevo più allegro, più partecipe, più polemico anche. Ieri sera mi è sembrato troppo buono". Sulla lettera ha ribadito: "Ha detto la verità. Tutti vi siete fissati che era per lui. Lui ha detto che io sostengo di non averla scritta contro di lui, ed è così, è stato buonissimo e corretto. Io l’ho scritta un anno prima che succedesse tutto. Ho testimoni che quella lettera non era per lui. Il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, sa bene che non era per Raoul".