Raoul Bova parla dei figli: "Diverso il rapporto con i due più grandi" (avuti dall'ex moglie)

Più che un'intervista è stata una chiacchierata tra amici quella andata in onda oggi a Domenica In tra Mara Venier e Raoul Bova. Ospite nel salotto di Rai1, l'attore si è raccontato tra pubblico e privato, a cominciare dal grande onore di prendere il posto di Terence Hill in Don Matteo.

Da giovedì prossimo sarà lui il protagonista dell'amata fiction, nei panni di Don Massimo, ma prima di accettare ha voluto il benestare del suo predecessore: "Ho ricevuto la proposta ed ero felicissimo, ma ho chiesto di incontrare Terence. Volevo prima vedere lui, avere il suo assenso, altrimenti non me la sarei sentita". E l'incontro c'è stato poco dopo: "Ci siamo guardati, volevo capire. Lui mi ha detto: 'Vai, sii indipendente e scegliti un nome. Porta avanti questo bel mondo che si è creato'. Lui ha creato un'atmosfera molto bella sul set, fatta di passione, silenzi, di onestà, che c'è anche adesso. Mi sono sentito di rispettare questa cosa bellissima che aveva cominciato lui".

Il rapporto con i figli

Riservatissimo sulla sua vita privata, Raoul Bova si è sbottonato con Mara Venier parlando dei figli: "Sono cresciuto con il tempo - ha spiegato - Con i miei figli più grandi c'è un rapporto di grande apertura e complicità, con Alma e Luna è diverso. Poi sono femmine, sono diverse. Mi piace ascoltare i miei figli, non c'è un modo di essere papà. Ognuno ha il suo carattere e mi piace avere un rapporto unico con ognuno". L'attore ha 4 figli: Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, Luna e Alma, avute dalla compagna Rocio Munoz Morales.

L'impegno sociale

Durante l'intervista Mara Venier ha fatto luce sul grande impegno sociale di Raoul Bova. "Sono quelle cose che hai dentro" ha spiegato l'attore, aggiungendo: "Questo modo di essere ce l'hai perché sei grato alla vita di quello che hai ricevuto. Ho avuto un padre e una madre importantissimi, una famiglia che mi sostiene, dei figli, una compagna che amo, e voglio restituire questa fortuna a chi non ce l'ha. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. Anche io ne ho avuto bisogno e non dimentico la mano che mi ha aiutato. Questo va restituito".