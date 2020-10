Raoul Bova sui figli avuti da Chiara Giordano: “Ora frequentano le loro sorelle, si vogliono bene”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una delle coppie più solide e apprezzate dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore è nata circa sette anni fa, travolta dal clamore mediatico di una situazione che all’epoca sapeva l’attore ancora legato alla ex moglie Chiara Giordano. Oggi entrambi sono sereni insieme alle loro bimbe, Luna e Alma, di 5 e 2 anni, e della tranquillità raggiunta anche sul piano famigliare hanno parlato nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ sabato 24 ottobre 2020. Il dialogo con Silvia Toffanin, infatti, ha lasciato spazio anche al rapporto che Alessandro Leon e Francesco, i figli nati dal precedente matrimonio di Raoul Bova, hanno costruito con le loro sorelline piano piano, senza costrizioni, dando loro il tempo di abituarsi alla loro presenza.

Raoul Bova parla dei figli avuti dalla ex moglie Chiara Giordano

“Ho nuotato per tanti anni controcorrente, perché tutti si aspettavano da me un intervento più deciso, invece ho lasciato i miei figli liberi di decidere e di vivere la propria interiorità e i propri sentimenti senza imposizioni”: così Raoul Bova ha parlato dei suoi ragazzi di 20 e 19 anni, nati dall’amore per la ex moglie Chiara Giordano, in riferimento alla sua nuova famiglia arricchita dalla presenza delle due figlie avute da Rocio Morales: “Ho lasciato che avessero il tempo necessario per incontrare le loro sorelle, frequentarle e, piano piano, per volersi bene… Ed è accaduto”.

Raoul Bova aveva parlato di quanto il divorzio dalla moglie Chiara Giordano avesse causato la sofferenza dei suoi figli in un’intervista al Corriere della Sera: “Per loro è stato un grande dispiacere. Non è facile fargli capire che la famiglia non è solo quella tradizionale. Ci vuole il tempo necessario”, confidò allora l’attore. Un tempo che, oggi, per la tranquillità di tutti, è arrivato portando con sé l’affetto maturato nel modo più spontaneo.

Chiara Giordano, ex di Raoul Bova, ritrova l'amore con un volto Rai

Anche Chiara Giordano ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. Adesso la ex moglie di Raoul Bova è felicemente legata ad Andrea Evangelista, ballerino presente in alcune trasmissioni Rai. I due si frequentano da tempo, ma l’ufficializzazione del loro rapporto è arrivata qualche settimana fa con la pubblicazione di uno scatto di coppia sui social.

(Di seguito l'intervista di raoul Bova a Verissimo)