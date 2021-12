Voci di crisi tra Raoul Bova e Rocìo: "Non si parlano da giorni"

Metti, una sera a cena. Al tavolo con Rocìo Munoz Morales, però, manca Raoul Bova. Ieri sera al St. Regis Hotel di Roma, dove si è tenuta la prima edizione di Cinemagia Awards, tutti si aspettavano di vederli insieme, come annunciato dal comunicato stampa dell'evento, invece l'attrice spagnola si è presentata da sola, senza proferire parola in merito.

In pochi minuti si è bisbigliato di tutto sui motivi dell'assenza del compagno, da un imprevisto dell'ultimo momento a qualche problema di salute, visto che anche lui doveva essere premiato. Insomma, un forfait così improvviso cela sicuramente qualcosa di importante e nella regale sala dell'hotel hanno iniziato a serpeggiare rumors di crisi. Insistenti voci di corridoio dicono che le cose tra i due non vadano più alla grande e che starebbero attraversando un periodo burrascoso. Ultimamente discuterebbero spesso e pare che da un paio di giorni non si rivolgano proprio la parola. Potrebbe essere questo il motivo della 'ritirata' di Raoul Bova ieri sera.

Mentre sul red carpet gli occhi degli ospiti - e i flash dei fotografi - erano puntati sull'arrivo di Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, si è materializzata a sorpresa un'altra coppia regina della serata, quella formata da Francesco Montanari e Federica Sorino, alla loro prima uscita pubblica. Sorprese di Natale...

Altre voci di crisi

Di crisi tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales - legati dal 2013 e genitori di Luna e Alma - si era già parlato due anni fa. In quell'occasione circolò la voce di un'eccessiva gelosia dell'attore nei confronti della compagna, secondo lui troppo presa dal lavoro a discapito della vita di coppia. Furono i diretti interessati a smentire con una foto su Instagram. Chissà se anche stavolta arriveranno indizi social sulla presunta maretta rientrata.