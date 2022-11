Raoul Bova pronto a sposare Rocio Morales: "Le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta"

"Me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta" diceva tempo fa Rocio Munoz Morales a proposito delle nozze con Raoul Bova. E oggi è proprio l'attore ad affrontare l'argomento parlando della sua vita in un'intervista al settimanale Oggi in edicola da giovedì 3 novembre 2022.

Per l'attrice spagnola conosciuta sul set del film ‘Immaturi’ nel 2012 e madre delle sue figlie Luna e Alma, Bova ha parole piene di gratitudine: "Lei sdrammatizza un po’ tutto. Spesso io vado un po’ più a fondo nelle cose, sono introspettivo. E Rocìo mi dice: “Dai, lascia correre, non te la prendere”. Da quando ci siamo conosciuti, mamma mia quante ne abbiamo passate! Ha avuto forza, coraggio. Mi ha dimostrato amore e condivisione" confida l'attore, lasciando aperta la possibilità del matrimonio: "Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore".

L'incontro con papa Francesco

Raoul Bova ha avuto la possibilità di incontrare papa Francesco: "Lui si spende sempre contro la guerra. Avrei voluto dirgli che sono pronto a essere un suo cavaliere, che ha tutta la mia partecipazione. Ma quando hai di fronte il Papa, rimani senza parole. Gli ho chiesto un abbraccio" racconta adesso ricordando quel momento emozionante. "Sono nato in una famiglia cattolica, battezzato, comunicato e cresimato. Ero anche un lupetto, facevo lo scout" dice ancora, spiegando come l'aspetto spirituale influisca in qualche modo anche sulla sfera lavorativa: "Poi la scelta dei ruoli che interpreto non è mai casuale. Volevo assolutamente la parte di san Francesco (anno 2002, ndr). Era un momento in cui vedevo le contraddizioni della Chiesa, gli scandali. Mi sentivo insomma in crisi nella ricerca di una mia spiritualità… Quando Papa Francesco ha scelto quel nome, l’ho interpretato come un segno: sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati. Sì, nella vita ho conosciuto preti che mi hanno lasciato traccia della loro visione, ma io ho sempre cercato di trovare la mia. Sono un ribelle in senso positivo. C’è poi il don Massimo della serie Don Matteo, che mi ha offerto un altro tassello per la mia ricerca interiore".

E ancora: "Se un uomo riesce a trovare dentro si sé quella luce e quell’equilibrio, indipendentemente da quale sia la religione, è una conquista. Io non ci sono ancora riuscito, ma ci sto lavorando" conclude.