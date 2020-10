"Raoul Bova irriconoscibile": le foto fanno il giro della rete

Stanno facendo molto chiacchierare le ultime foto di Raoul Bova insieme alla moglie Rocio Munoz Morales. Impossibile per i fan non notare il cambio d'aspetto dell'attore, che in queste ore ha sfilato alla Festa del Cinema di Roma accanto alla compagna per la presentazione del film del cortometraggio “Calabria Terra Mia” di Gabriele Muccino. L'artista romano è dimagrito moltissimo negli ultimi mesi, tanto che alcuni fan sono andati in apprensione.

E' stata la stessa Rocio a condividere le foto del red carpet. E tra i tanti commenti che plaudono alla coppia (tra i quali spunta anche quello della cantante Laura Pausini), c'è anche chi fa notare "Raoul è cambiato o è un'impressione mia?". Parole che non ottengono risposta da parte della modella spagnola, legata all'attore dal 2013 e con cui ha due figlie: Luna e Alma.

Perché Raoul Bova è così magro

In realtà è stato lo stesso Bova qualche giorno fa a spiegare quanto l'ultimo periodo sia stato complicato per lui. L'attore era ingrassato ben 20 chili. E lui stesso ha svelato il motivo della perdita di equilibrio: "Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo (tra gennaio 2018 e novembre 2019, ndr). Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia".

Raoul Bova oggi

Quanto al versante professionale, in attesa di nuovi progetti cinematografici o televisivi, il sex symbol si gode il successo del cortometraggio diretto da Gabriele Muccino. Un racconto di emozioni e di amore attraverso una terra unica.