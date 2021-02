Il rapper Clementino in ospedale. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato su Instagram, in cui comunica di essersi sottoposto ad una operazione presso la clinica Manzoni di Avellino, sua città di origine. L'artista non specifica le ragioni che hanno reso necessario il ricovero ma ci tiene a rassicurare i fan circa le sue condizioni di salute. Immediati i messaggi di vicinanza da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo.

Clementino in ospedale

Clementino, classe 1992 e diventato famoso al pubblico generalista nei panni di giudice a The Voice Senior, si immortala nel letto della stanza della clinica, senza aggiungere dettagli sui suoi problemi di salute. "Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino - scrive - E' tutt'appost! Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori". Quindi il ringraziamento al personale medico che lo ha supportato in questa fase e l'appuntamento con i prossimi impegni professionali: questa sera, infatti, sarà ospite di “Stasera tutto e? possibile”, show di prima serata in onda su Rai Due con la conduzione di Stefano De Martino.

Il sostegno dei colleghi

Poco prima dell'intervento, l'artista si era immortalato mentre chiacchierava insieme alle infermiere a proposito di musica: le complicazioni non gli fanno perdere il suo proverbiale buonumore. E sono tanti i colleghi che esprimono vicinanza, dall'atleta Marco Maddaloni alla comica Francesca Manzini fino alla YouTuber Giulia Penna, con l'augurio di pronta guarigione.