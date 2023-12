Il rapper Shiva incontra il figlio neonato in carcere, la compagna: "Identico al tuo papà"

Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, ha saputo della nascita di suo figlio Draco dai fuochi d'artificio sparati dai suoi amici fuori dal carcere di San Vittore a Milano, dov'è detenuto dallo scorso ottobre con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose in seguito a una sparatoria. Qualche giorno fa il rapper ha potuto vedere per la prima volta il bambino, come raccontato dalla compagna Laura Maisano che sui social ha parlato del primo incontro tra padre e figlio.

"Sei stato così tanto desiderato che abbiamo fatto fatica a crederci, perché quando i sogni sono così forti sembra sempre così complicato raggiungerli" si legge nella lettera postata su Instagram dalla neomamma per il suo piccolo: "Ti abbiamo protetto per mesi, riservandoti solo per noi, per la paura che qualcosa potesse andare storto, ma tu sei stato un bambino meraviglioso fin da subito che non ha mai fatto preoccupare di niente". Maisano ha proseguito raccontando il momento della nascita del bambino, avvenuta lo scorso 25 novembre, e l'emozione di vederlo per la prima volta insieme al padre: "Sei esattamente come ti ho sempre sognato, sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà".

In occasione della nascita del figlio, non potendo presenziare al parto, Shiva aveva scritto una lettera pubblicata poi dal suo staff suo profilo Instagram: "Oggi è il giorno più bello della mia vita ma allo stesso tempo il più triste", le sue parole scritte a penna su un foglio, "Già ti amo e non vedo l'ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la maggior condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai di questa assenza. Con tutto l'amore che ho, sei già una stella, benvenuto in famiglia piccolo Draco".