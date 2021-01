Antipatie e rapporti tesi tra le sorelle Valli: ecco come stanno le cose

Hanno avuto un percorso simile, sono partite da Uomini e donne ed ora sono influencer seguitissime sui social. Sono Beatrice e Ludovica Valli. La prima si è fatta conoscere come corteggiatrice, e poi scelta di Marco Fantini a Uomini e donne, la seconda invece ha iniziato il suo percorso come tronista (che scelse poi Fabio Ferrara) per poi mettersi alla prova nel reality di coppia Temptation Island.

Il rapporto tra le sorelle Valli

Hanno due anni di differenza (Beatrice è la più grande), fisicamente si somigliano molto ma spesso sono state al centro delle cronache rose perchè in molti insinuano che tra le due non ci sia un gran feeling. Voci che che non sono mai state completamente smentite ma le due hanno sempre cercato di minimizzare la cosa.

A fare un po' di chiarezza è intervenuta la maggiore delle sorelle Valli, Eleonora. Lei non ha mai partecipato né a Uomini e donne né a Temptation island ma, come le sorelle, ha seguito la strada dei social ed oggi è una influencer da centinaia di migliaia di followers.

Mamma di due bimbi, Eleonora Valli ha un rapporto quotidiano con i suoi followers e nell'ultimo periodo ha iniziato a raccontarsi. Proprio nei giorni scorsi, al centro delle sue Ig stories c'è stato il suo passato e in particolare il rapporto con le sorelle.

La maggiore delle sorelle Valli ha infatti raccontato che quando erano più piccole lei e Bea avevano un rapporto molto stretto in quanto più vicine di età e tendevano ad escludere la piccolina di casa. Poi Beatrice è rimasta incinta e ha lasciato la casa di famiglia a soli 17 anni. Ha dato alla luce il suo primogenito, Alessandro e questo l'ha portata un po' ad allontanarsi dalla quotidianità che era solita vivere con le sorelle. Di contro Ludovica, era nel pieno della sua adolescenza e ha trovato una spalla nella sorella Eleonora.

"Io vado d'accordo con entrambe ma al tempo stesso ci litigo come fanno tutte le sorelle", ha raccontato Eleonora dichiarando come sia magari più affine ad una per feterminati argomenti e più all'altra per altri. Idem per le altre. Quello che differenzia questi rapporti è il carattere, Eleonara è più moderata, Ludovica è più esuberante e questo la porta a scontrarsi con la sorella Beatrice.

Quindi, vissuti diversi e feeling diversi ma alla base un legame di "sorellanza" che fa passare in secondo piano anche gli screzi. A darne prova il fatto che Ludovica si sia tatuata il nome di entrambe le sorelle sul proprio corpo. Un segno indelebile che le ricorda ogni giorno le sue radici.