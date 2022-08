Buon compleanno Raul Bova, la foto con Rocìo che mette un punto alle voci sulla crisi

Raul Bova compie 51 anni e al suo fianco, a discapito dei gossip lanciato da Dagospia che li vedrebbe in crisi, la compagna Rocío Muñoz Morales. I due stanno insieme dal 2013 e hanno avuto due bambine Luna e Alma. Nel corso degli anni sono stati molti i chicchiericci su loro due, alcuni dei quali descrivevano la loro relazione come quasi agli sgoccioli.

Al momento la coppia, che è in vacanza in Spagna con Alberto Matano il marito Riccardo Mannino, sembra molto felice come testimonia anche la foto che la stessa Rocìo ha condiviso su Instagram per augurare buon compleanno a Raul. "Auguri a te compagno meraviglioso di vita!" ha scritto a corredo dello scatto. Immancabili, ovviamente, anche gli auguri di Matano che sui social ha scritto: "Buon compleanno my amazing friend".

Raul ha invece condiviso un video che racchiude alcune delle foto scattate nell'anno appena passato: "Oggi divento più saggio di un anno! Gli ultimi mesi sono stati incredibili, ho vissuto grandi emozioni… Ringrazio chi c’è stato e chi ci sarà. Vorrei rispondere a tutti ma non credo di riuscirci. Lo faccio qui… Vi abbraccio fortissimo!".