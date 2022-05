Ray Liotta, la vita privata e l'amore per la compagna Jacy Nittolo che presto avrebbe sposato

La morte improvvisa di Ray Liotta ha lasciato sconvolti colleghi, registi e tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo che con il grande attore statunitense, scomparso nel sonno a 67 anni nella Repubblica Dominicana dove si trovava per girare il film 'Dangerous Waters', avevano lavorato. Attoniti loro, ma anche i fan che in queste ore lo ricordano come l'Henry Hill nel capolavoro di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" o come Markie in "Cogan – Killing Me Softly", autori di messaggi di cordogli rivolti alla famiglia dell'indimenticabile interprete.

Una famiglia composta dalla figlia, Karsen, nata nel 1988 dal matrimonio con la ex moglie Michelle Grace e dalla fidanzata Jacy Nittolo, al suo fianco fino da due anni e anche nel giorno della morte, trovandosi con lui sul set ai Caraibi. La coppia aveva ufficializzato il fidanzamento due anni fa circa e a breve avrebbero dovuto sposarsi.

La storia d'amore di Ray Liotta e Jacy Nittolo

L'ultima foto pubblicata sull'account Instagram di Nacy Nittolo, lo scorso 25 gennaio, la mostra proprio accanto al compagno Ray Liotta che - ricorda People - aveva definito la donna "l'amore della mia vita". L'attore aveva annunciato il suo fidanzamento a dicembre 2020: "Gli auguri di Natale si avverano. Ho chiesto all'amore della mia vita di sposarmi e grazie a Dio ha detto di sì!!!", aveva scritto su Instagram annunciando le nozze che avrebbero dovuto svolgersi di lì a poco. Poi la pandemia e un affiatamento che proprio in quel periodo si è fatto ancora più forte. "Ci ha avvicinato davvero molto", aveva detto qualche mese fa al magazine: "Quindi mi piace pensare che fosse questo il motivo. Ho sentito che ci sono molte persone la cui relazione non ha funzionato perché stavano insieme così tanto. Ma lei è semplicemente fantastica".

Ray Liotta e Jacy Nittolo erano entrambi divorziati quando si sono conosciuti. Lei è una ex parrucchiera e lavorava nell'entourage che curava l'immagine dell'attore.

Ray Liotta e l'amore per la famiglia

Per Ray Liotta la famiglia era un valore molto importante da non dare mai per scontato. Cresciuto nel New Jersey, l'attore era stato adottato da un orfanotrofio da bambino da suo padre Alfred, proprietario di un negozio di ricambi auto, e da mamma Mary. "All'inizio non capivo come un genitore potesse rinunciare a un figlio", aveva confidato parlando delle sue origini. Da adulto l'incontro con la madre biologica: "Quando l'ho incontrata a 40 anni, non ero più così arrabbiato per questo. È solo un altro viaggio" confidò a proposito di un radicale cambio di prospettive rispetto al rapporto con la donna che lo aveva lasciato appena nato: "Dopo anni cresci e vedi solo lo schema delle cose. Ho sicuramente sviluppato più pazienza. Ora sono grato per la mia salute. E per essere nato. Per i miei genitori che mi hanno adottato. Intendo dire, avrebbe potuto andare in molti modi diversi".