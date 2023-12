Raz Degan presenta la fidanzata Cindy: "L'ho conosciuta per caso a una festa"

(Nel video Raz Degan e la fidanzata Cindy)

Sempre riservatissimo sulla sua vita privata, Raz Degan ha fatto uno strappo alla regola e ha presentato a Verissimo la nuova compagna, Cindy. Italo-americana conosciuta a Bali, è accanto all'attore da 4 anni.

"Non voglio perdere l'intimità che abbiamo" ha detto Degan a Silvia Toffanin, ma qualche dettaglio sul loro rapporto lo ha raccontato: "L'ho incontrata per caso a Bali. Ero andato a trovare i miei fratelli che vivono là, l'ho incontrata a una festa, parlavamo in inglese e non sapevo neanche che fosse italiana. Oggi trovare una persona che mi viene dietro nei posti più remoti del mondo non è facile, lei aveva la benzina e il coraggio di starmi dietro". Il loro è un legame profondo, fatto di viaggi e serenità, come ha raccontato lei: "Sono sempre stata viaggiatrice, avventurosa, ma conoscere lui mi ha portato a un altro livello. Ci possiamo vivere il viaggio più estremo e poi la tranquillità più totale a casa". Un contrasto che Raz Degan ama: "Trovare l'equilibrio tra gli estremi è importante. Noi abbiamo la serenità a casa, coltiviamo l'orto, non facciamo vita mondana, non abbiamo neanche dei vicini, poi dopo un paio di mesi partiamo e andiamo in parti del mondo che ancora nessuno conosce".

A 55 anni Raz Degan ha ritrovato l'amore: "Ho avuto 5 storie, c'è sempre tempo per l'amore. Lei mi rende un uomo migliore. Non sono un uomo perfetto, ma con lei divento meglio". Anche Cindy gli è grata: "Mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto a sentire. Fermarmi con la testa e aprire il cuore, amare. A cominciare una storia con qualcuno come lui un po' di remore ci sono, lui invece mi ha insegnato ad aprire il cuore".