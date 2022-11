Andrea in lacrime, re Carlo: "Non avrai più incarichi da reale"

Guai nella Royal Family. Re Carlo, a due mesi dalla sua incoronazione prende il ruolo sul serio, e destituisce il fratello Andrea dai titoli reali. Il Duca di York aveva perso gli incarichi reali dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. L’ex marito di Sarah Ferguson ha potuto sempre contare sulla benevolenza di mamma Elisabetta, che ha sempre avuto un debole per Andrew, considerato il figlio prediletto. Tuttavia con l’ascesa al trono di Re Carlo nessuna compassione per l’uomo.

La scelta di Re Carlo

Il 62enne sperava di poter fare ritorno alla vita pubblica, addirittura chiedendo un ruolo anche per le figlie Beatrice ed Eugenie. Tuttavia il nuovo monarca è stata perentorio: “Andrea, è finita: non tornerai mai più un reale a pieno titolo”, pare abbia asserito Charles. Del resto è risaputo come il nuovo Re voglia attuare uno snellimento della royal family per non gravare sui contribuenti inglesi.

Una decisione che ha profondamente scosso il Duca di York, “provato” ed “in lacrime”, quando il fratello maggiore gli ha dato il ben servito. L’incontro privato tra i due fratelli si è svolto nella tenuta di Charles Birkhall in Scozia, pochi giorni prima della morte della regina. Pare si sia trattato di un confronto: “Emotivo e teso”, riferisce un insider al TheMail. Andrea è uscito molto provato dal faccia a faccia. “Andrew è stato totalmente preso alla sprovvista”, ha aggiunto l’insider. “È completamente sconvolto. Ha sempre creduto che ci fosse un modo per tornare indietro”.

L’approccio della Regina Elisabetta

La questione è stata lasciata in sospeso dalla Regina Elisabetta, che nonostante avesse un debole per il terzogenito ha passato la patata bollente all’erede al trono: “Andrew era estremamente vicino alla regina e ha cercato di sollevare molte volte con lei la questione del suo ritorno alla vita pubblica. In alcune occasioni diceva cose leggermente concilianti, ma la maggior parte delle volte cambiava argomento immediatamente per evitare di parlarne”, si legge nel TheMail.

Così Carlo appena salito sul trono ha voluto dirimere la questione una volta per tutte mettendo il fratello al suo posto: “Puoi continuare a fare una bella vita in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia. Devi accettarlo”, ha detto Carlo al fratello minore con chiarezza.