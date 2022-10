Re Carlo fa una battuta sul suo incidente con la penna: "Queste cose sono così capricciose"

Re Carlo, dopo una vita da eterno erede al trono, ha appena intrapreso la sua occupazione da sovrano. Nel nuovo lavoro il figlio di Elisabetta ha deciso di adottare un po’ del proverbiale humor inglese.

Re Carlo e sua moglie Camilla, la regina consorte, si sono recati in Scozia per il primo impegno pubblico congiunto da quando è terminato il periodo di lutto per commemorare Elisabetta II. La coppia si è recata a Dunfermline, a nord di Edimburgo, dove è stata accolta da una folla festosa. A ricevere Carlo, che per l’occasione indossava un kilt, il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon.

La battuta di Carlo

Durante la visita il re si è ritrovato a firmare nuovamente dei documenti, e la moglie Camilla gli ha passato una penna. Difronte all’oggetto, il sovrano non è riuscito a trattenere un’ironica risata, commentando: “Queste cose sono così capricciose”, ha asserito il monarca, dimostrando un grande senso dell’auto-ironia.

Il precedente incidente

La sua battuta ha rievocato l’episodio avvenuto qualche settimana fa a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, durante le celebrazioni per onorare la madre Elisabetta. Re Carlo si innervosì molto perché la penna che gli venne data in quell’occasione per firmare dei documenti perdeva inchiostro. Il sovrano alzò la mano sporca di inchiostro, sbottando: “Non sopporto queste maledette cose! Ogni maledetta volta!”. La scena, ripresa da alcune telecamere all'interno dell'ufficio, è finita sui social e il video è ben presto diventato virale.

In tanti avevano commentato l’altezzosità e lo sdegno del nuovo re in quel momento. Ora con la battuta pronunciata in Scozia, re Carlo dimostra di non prendersi troppo sul serio, deciso ad apparire, anche agli occhi dei più scettici, come un uomo ironico.

Il senso dell'humor

Carlo durante la visita in Scozia ha dimostrato un grande humor. Il monarca e la consorte sono stati accolti da un entusiasmo senza precedenti. Il primogenito di Elisabetta ha voluto nuovamente sfoderare la sua simpatia quando ha incontrato i sudditi. Il Re ha stretto la mano di un ragazzo in attesa dietro una barriera. Lo scozzese si è azzardato ad avvicinarsi un po’ troppo al volto del re, mettendo subito in allerta la sicurezza. Il giovane ha voluto fare un’insolita proposta a Carlo, invitandolo nel suo negozio di barbiere per fare barba e capelli gratis. Tra le risate generali, Carlo non si è tirato indietro, rispondendo entusiasta: “Sì, la prossima volta!”.