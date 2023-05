Re Carlo e Camilla: il saluto dal balcone con William, Kate e i nipoti. Escluso Harry

Migliaia le persone assiepate davanti a Buckingham Palace per il tanto atteso saluto di re Carlo e della regina Camilla. Finita la cerimonia di incoronazione all'abbazia di Westmister, i sovrani e tutta la famiglia si sono spostati in corteo verso il palazzo reale da cui, qualche minuto dopo, si sono affacciati per ringraziare la folla sterminata riunita da ore per aspettare il tradizionale gesto.

Eccoli, allora, presentarsi al balcone: Carlo e Camilla per primi, poi William, Kate con i figli George, Charlotte, Louis e tutti gli altri "working royal", cioè i membri che lavorano attivamente nella famiglia reale. Presenti anche tutti i nipoti della regina e i membri della famiglia Parker Bowles. Unico illustre assente il principe Harry che, come ci si aspettava, non ha fatto parte del gruppo proprio perché ha voluto separarsi dalla famiglia reale e dunque ha rinunciato a tutti i relativi onori e oneri. Un chiaro segnale in tal senso era stato dato già durante la cerimonia, quando si è seduto in terza fila assieme allo zio principe Andrea (quest'ultimo estromesso per lo scandalo Epstein).

Arrivato da solo, senza la moglie Meghan e i figli rimasti in California, il duca di Sussex ha indossato le sue medaglie militari ed è apparso sorridente mentre si dirigeva al banco accanto alle cugine Eugenie e Beatrice con i rispettivi mariti.