Re Carlo ha telefonato a Harry per avvisarlo del cancro: il gesto di lui e la decisione di Meghan

La notizia del cancro diagnosticato a Re Carlo ha suscitato grande sconcerto in tutto il mondo. La comunicazione è arrivata con una nota ufficiale di Buckingham Palace che ha precisato come il sovrano abbia "scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica verso tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro". Prima di rendere pubblica la malattia, però, Carlo ha voluto avvisare personalmente il figlio Harry, ormai residente negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e lontano dalle dinamiche della famiglia per i ben noti dissidi.

A quanto si apprende, la reazione di Harry sarebbe stata quella di prenotare immediatamente il biglietto per un volo utile per raggiungere il prima possibile il genitore. "Nei prossimi giorni tornerà nel Regno Unito per vedere Sua Maestà" ha reso noto una fonte vicina al Duca di Sussex, citata da Sky News. A quanto riporta la Bbc, il principe Harry viaggerà da solo, mentre la moglie Meghan resterà negli Stati Uniti con i loro due figli.

Il rapporto gelido tra William e Harry

L'ultima apparizione del principe Harry a un'occasione reale è stata a maggio, all'incoronazione del re. Il principe era tornato a Londra per un evento benefico anche la scorsa estate, ma in quell'occasione non aveva incontrato nessun parente. Anche se il principe Harry e il re Carlo hanno avuto le loro divergenze, hanno continuato a restare in contatto e Harry ha chiamato il padre in occasione del suo 75esimo compleanno. Lo stesso tipo di rapporti, invece, non ci sono con William che neanche in queste ore così delicate si sarebbe avvicinato al fratello. Harry probabilmente è intenzionato a mettere da parte la rabbia verso la sua famiglia tanto raccontata in tv e in un libro, ma il principe del Galles non gli avrebbe mai perdonato quei feroci attacchi. Intanto William, già provato dalla malattia della moglie Kate Middleton in convalescenza a Windsor, si trova adesso ad affrontare anche la malattia del padre Carlo e il peso che tutto questo comporterà nella sua vita nei prossimi mesi.