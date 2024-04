Antonio Caprarica, la verità sulle condizioni di Re Carlo

Le condizioni di salute di re Carlo continuano a restare avvolte nel mistero, nonostante il comunicato con cui Buckingham Palace - pochi giorni fa - ha smentito le preoccupanti voci sul sovrano inglese, mostrandolo in un recente scatto accanto a Camilla, sorridenti nel parco della loro residenza. "Sua maestà il re tornerà presto ai doveri pubblici dopo un periodo di chemioterapia e recupero in seguito della sua recente diagnosi di cancro" fanno sapere da palazzo, senza aggiungere altro sul tumore.

Quello che è certo è che sembra in costante aggiornamento il piano Menai Bridge, ovvero il protocollo per il funerale del Re, anche se questo fa parte della normale amministrazione a corte, come ha spiegato Antonio Caprarica. Il giornalista, esperto della famiglia reale inglese, ha frenato sulle indiscrezioni che vorrebbero Carlo vicino all'addio, spiegando appunto che i funerali di ogni sovrano iniziano ad essere scritti già dalla nascita e vengono aggiornati costantemente.

In collegamento con Pomeriggio 5, Caprarica ha fatto chiarezza sui rumors circolati negli ultimi giorni: "Tutti sanno che lui non è uno di loro, perché purtroppo per un inglese medio il tempo che ci vuole tra la diagnosi e l'inizio della cura sono come minimo tre mesi. Nel caso di Carlo la cura è cominciata una settimana dopo. Ma queste sono le ingiustizie della vita, se volete, o i meccanismi di selezione del nostro mondo. Però certo è stato molto importante quello che Carlo ha fatto - ha spiegato - tanto nel rendere nota la prima diagnosi sulla questione della prostata e l'intervento per quel genere di malanno che affligge gli uomini di una certa età, poi adesso con la pubblica ammissione del cancro. È stato tolto questo velo di paura e di mistero a una malattia che continua naturalmente a fare paura, ma che, come dimostra Carlo, anzi come Carlo ha voluto dimostrare, si può affrontare, si può curare. Questo è un punto cruciale". Infine sulle condizioni del re, Caprarica ha risposto senza esitare: "Sta molto meglio".