Come sta davvero Re Carlo? La prima apparizione in pubblico, dopo le voci sul funerale

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici dopo essersi sottoposto alla chemioterapia. Lo aveva annunciato Buckingham Palace venerdì scorso svelando gli eventi a cui prenderà parte il monarca e dunque la graduale, seppur limitata, ripresa delle visite pubbliche nei prossimi mesi. Carlo, accompagnato dalla Regina Camilla, ha fatto visita all'University College Hospital Macmillan Cancer Center. Qui i due hanno incontrato i pazienti oncologici e il personale. La visita ha avuto uno scopo specifico: ovvero accendere i riflettori su alcuni aspetti innovativi della ricerca, che si sta svolgendo nel nosocomio, sostenuta dal Cancer Research UK e sottolineare l'importanza della prevenzione.

Un ritorno agli impegni pubblici che il monarca desiderava fortemente anche se ancora non è guarito e dunque dovrà continuare con le cure. Prima della visita di oggi, un portavoce di Buckingham Palace aveva dichiarato: "Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora. Il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico. I prossimi impegni saranno adattati ove necessario, per ridurre al minimo eventuali rischi per il proseguimento della guarigione di Sua Maestà".

Il piano Menai Bridge

Questa uscita pubblica è stata la risposta migliore alle voci, circolate la scorsa settimana, riguardo alle presunte "pessime condizioni di salute del re" con conseguente necessità di aggiornare il piano Menai Bridge, ovvero il piano per i funerali reali. Le indiscrezioni erano state accompagnate anche dalle dichiarazioni del corrispondente reale Tom Sykes, che sul Daily Beast aveva scritto: "Parlando con gli amici del re nelle ultime settimane riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata un abbassamento della voce di mezza ottava o giù di lì, seguito dalla cupa e prolungata dichiarazione: 'Non va bene'. Gli amici di famiglia e gli addetti ai lavori - fa sapere il giornalista - sono sinceramente sconvolti dalla prospettiva che il Regno Unito possa perdere il suo re molto prima di quanto chiunque avesse immaginato, ma stanno cercando di rimanere positivi". Un altro amico di famiglia pare avere detto sempre al Daily Beast: "Naturalmente è determinato a sconfiggere il cancro e stanno facendo di tutto. Restano ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere".

