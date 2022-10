Re Carlo sceglie una dolce foto della sua infanzia per ringraziare delle condoglianze

Il nuovo re, 73 anni, ha scelto una dolcissima foto della sua infanzia insieme alla mamma Elisabetta per ringraziare delle condoglianze. Lo scatto del biglietto inviato da Re Carlo III è stata diffusa su Twitter. Il sovrano ha scelto una carta color crema con bordatura nera, timbrata con la sua nuova cifra.

La foto mamma-figlio

Aprendo il bigliettino è possibile leggere un messaggio di ringraziamento da parte di Carlo, ma ciò che salta subito all’occhio è l’immagine amarcord utilizzata. Si tratta di una foto risalente al 1953 scattata al Castello di Balmoral. Lo scatto ritrae Carlo, allora 3 e mezzo, mentre sbircia curiosamente fuori da una finestra del castello scozzese. Accanto a lui mamma Elisabetta in un elegante tailleur azzurro con le sue immancabili perle sorride guardando nella stessa direzione del figlio. La scelta di questa foto testimonia l’amore della royal family per Balmoral, qui i reali hanno trascorso i momenti più belli in famiglia, non a caso la Regina si è spenta proprio nella Residenza scozzese l'8 settembre all'età di 96 anni.

Re Carlo ha voluto ringraziare con un gentile messaggio quanti gli hanno inviato lettere di condoglianze: “È stato molto gentile da parte tua inviarmi un messaggio così meravigliosamente generoso dopo la morte della mia amata madre. Le tue parole più premurose sono estremamente confortanti e non posso dirti quanto profondamente siano apprezzate in questo momento di immenso dolore”, si legge nel bigliettino firmato “Charles R.”

La nuova cifra di Re Carlo

Carlo ha usato la sua nuova cifra “CIIIR”, come è possibile vedere nella copertina del biglietto. La dicitura sta per “Charles III Rex”. “Rex” significa appunto re in latino. La cifra della regina era EIIR o ER, o EIIR, che stava per “Elisabetta Regina”, sempre secondo l’antica formula latina. C’è anche un altro importante cambiamento rispetto alla cifra utilizzata nella cifra dalla Regina Elisabetta. Infatti mentre le regine inglesi usano la corona di Sant’Edoardo, o una sua variante, per la loro cifra, i re usano tradizionalmente la corona Tudor, più arrotondata.