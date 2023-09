Harry, nuova bordata di Re Carlo in un audio: "Deluso dalla sua nascita"

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga della famiglia reale inglese, negli ultimi anni segnata da tensioni e fratture, soprattutto fra il principe Harry - che ha mollato tutto per trasferirsi in California con la moglie, Meghan Markle, e i figli - e suo padre, re Carlo, nonostante qualche tentativo di riavvicinamento avvenuto ultimamente da parte del sovrano britannico.

Good Morning America ha pubblicato la registrazione di una telefonata avvenuta negli anni '90 tra Lady Diana e il giornalista Andrew Morton, suo confidente, in cui la principessa racconta le reazioni di Carlo dopo la nascita del loro secondogenito. "Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina" dice Diana nell'audio. Ed è sempre lei a spifferare un'altra pesante frase che avrebbe detto il marito a proposito di Harry, appena nato: "Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi". "Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano" aggiunge poi al telefono Diana.

La chiamata verrà pubblicata in un nuovo documentario che uscirà il prossimo anno, "Diana: The rest of her story". Nel frattempo, però, sta facendo il giro del mondo e chissà quale reazione avrà avuto Harry.