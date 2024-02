"Re Carlo non ha gradito la visita del principe Harry": spunta il retroscena, cos'è successo

Sorpresa, commozione ma anche un po' di amarezza per re Carlo dopo la visita del figlio Harry all'indomani dell'annuncio della diagnosi di cancro. A rivelare il retroscena e i motivi che sarebbero dietro il malcontento del sovrano è stato l'esperto reale Robin Jonson, secondo cui l'incontro così frettoloso gli avrebbe provocato gioia sì, ma anche un certo nervosismo.

"Re Carlo è molto scontento del breve incontro", ha dichiarato Jonson al Dayli Mail. Padre e figlio hanno passato appena 45 minuti insieme ed Harry si è trattenuto a Londra appena 26 ore in tutto, senza incontrare il fratello William, la cognata Kate Middleton ancora in convalescenza, i nipoti e dormendo in hotel. Ma il malumore di Carlo sarebbe stato alimentato anche dal fatto che il duca del Sussex, una volta atterrato a Heathrow, sia andato direttamente a trovare il padre a Clarence House compromettendo il programma del genitore che prevedeva la partenza verso la tenuta nel Norfolk dove sta proseguendo le cure contro il cancro. Harry, dunque, piombando a sorpresa a Londra, avrebbe costretto il genitore a cambiare i suoi programmi mettendolo davanti al "fatto compiuto". Magari Harry "era mosso da buone intenzioni", ma la sua sorpresa, proprio per come sarebbe stata organizzata, non è stata accolta benissimo dal re.

La prima uscita pubblica di Re Carlo dopo l'annuncio della malattia

Una volta terminato l'incontro con Harry, re Carlo è finalmente partito per la tenuta di Sandringham con la regina Camilla. Il monarca è stato avvistato con la moglie mentre entrava nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è stato accolto dal reverendo Paul Williaams. "Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni", ha detto re Carlo III tramite una dichiarazione diffusa sabato sera: "Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento" ha sottolineato parlando della sua "ammirazione permanente" per gli enti di beneficenza contro il cancro. È "incoraggiante", ha aggiunto, che l'annuncio della sua malattia abbia contribuito a far luce sulle organizzazioni che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie.