Re Carlo verso Harry: il gesto eccezionale per la veglia al feretro della regina

Gli otto nipoti della regina Elisabetta II prenderanno parte ad una veglia di 15 minuti accanto al feretro di Elisabetta a Westminster Hall questa sera, alle ore 19.30. A rivelarlo alla Cnn è stata una fonte di Palazzo Reale, precisando che il principe William starà ad un'estremità del feretro e all'altra ci sarà Harry. Per volontà di re Carlo, entrambi i figli indosseranno le uniformi militari, decisione che appare eccezionale alla luce dell'attuale situazione che vede il secondogenito non più parte dei working royal da quando ha deciso di intrapendere altre strade con la moglie Meghan Markle. Di norma, infatti, solo i membri attivi della famiglia reale hanno il diritto di portare l'alta uniforme, ma stavolta, considerata la portata solenne e affettiva del momento, il padre stesso ha voluto concedere uno strappo alla regola.

William ed Harry, in uniforme, alla veglia della nonna

Nonostante sia un ex ufficiale dell'esercito e sia stato due volte in Afghanistan, il duca di Sussex è rimasto finora in abiti civili durante tutti gli eventi ufficiali per il lutto della regina, poiché privato dei titoli militari dopo aver lasciato il servizio come membro attivo della famiglia reale. Non aveva l'uniforme neppure quando mercoledì ha camminato dietro la bara della nonna, nel trasporto da Buckingham Palace a Westminster. Poi il cambio di decisione voluto dallo stesso re Carlo: William ora principe di Galles, sarà affiancato dai cugini Zara Tindall e Peter Philips, i figli della principessa Anna; mentre Harry sarà con le figlie del duca di York, le principesse Beatrice ed Eugenia. I figli del conte di Wessex, Lady Louise e il visconte Severn, saranno al centro.

Una scelta importante quella di Carlo, perchè testimonia la "mano tesa" del palazzo reale nei confronti del figlio ribelle di Lady Diana e ora del nuovo re. "Il buon senso ha prevalso", ha detto una fonte a The Telegraph commentando così la straordinaria volontà che pare andare verso una riappacificazione non limitata alle circostanze attuali.