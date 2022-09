Re Carlo ha deciso la data della sua incoronazione: cos'è l'operazione Globo d'oro

L'era di Carlo III è già iniziata, ma per vedere il re indossare la corona dello Stato imperiale e impugnare lo scettro del sovrano bisognerà aspettare ancora qualche mese. Questo tempo, infatti, è previsto dalla consuetudine come necessario per metabolizzare il lutto per la regina Elisabetta ma anche per mettere a punto l'organizzazione della tradizionale cerimonia di incoronazione che, stando alle indiscrezioni, sarebbe già stata fissata.

L'imponente rito dovrebbe tenersi nel 70esimo anniversario dell'incoronazione dell'adorata madre, ovvero il 2 giugno dell'anno prossimo, data scelta dal sovrano proprio perché evocativa della 96enne. Le caratteristiche dell'incoronazione, inoltre, avranno delle sostanziali differenze rispetto a quella che nel 1953 toccò a Elisabetta II, sia per ciò che riguarda la durata (più breve), sia per i costi che saranno in linea con l'aumento della vita affrontato dall’intera nazione. Nel 1953, infatti, la cerimonia d'incoronazione di Elisabetta II costò 1,57 milioni di sterline, pari a circa 45 milioni di sterline attuali: una cifra che oggi appare quantomai inconcepibile.

Cos'è l'operazione Globo d'oro

Ogni minimo dettaglio della cerimonia di incoronazione di re Carlo rientra nella tradizione reale che chiama 'operazione Globo d'oro' ogni particolare che la riguarda, compresi i tempi di attesa tra la morte del sovrano e il suo successore. Tuttavia, rispetto a Elisabetta che ha dovuto attendere 16 mesi dalla morte del padre Giorgio VI, il figlio Carlo pare aspetterà molto di meno. Quanto agli invitati, si prevede - tra gli altri - la presenza dei membri di diverse fedi, dai cristiani ai musulmani, dagli ebrei ai buddisti come parti della congregazione, per un massimo 2mila persone che assisteranno al momento in cui il sovrano siederà fisicamente per la prima volta sul trono di re Edoardo, nell'Abbazia di Westminster, con lo scettro nella mano destra e il globo dorato nel palmo della sinistra.

La data fatidica, come si diceva, dovrebbe essere il 2 giugno 2023, ma ancora nulla di ufficiale è stato comunicato in merito: oggi il tempo è ancora quello del lutto.