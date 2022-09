Re Carlo licenzia i dipendenti di Clarence House subito dopo la morte della Regina

Doccia gelata per decine di dipendenti di Clarence House - residenza ufficiale di Carlo e Camilla - che lunedì hanno ricevuto la lettera di licenziamento. "Le attività della famiglia dell'ex principe di Galles e della duchessa di Cornovaglia sono cessate" fa sapere un portavoce del nuovo Re, che prossimamente si trasferirà a Buckingham Palace con la Regina consorte e dunque lascerà la casa londinese che li ha ospitati finora.

La volontà è comunque quella di ricollocarli, continua la nota ufficiale: "Come richiesto dalla legge, è iniziato un processo di consultazione. Il nostro personale ha fornito un servizio lungo e leale e, sebbene alcuni esuberi saranno inevitabili, stiamo lavorando urgentemente per identificare ruoli alternativi per il maggior numero di dipendenti". Segretari, collaboratori e personale domestico potrebbero spostarsi da altri membri della famiglia reale oppure ottenere un'indennità di licenziamento.

Secondo quanto fa sapere il Guardian, la comunicazione sarebbe arrivata proprio durante il servizio di ringraziamento per la regina Elisabetta, nella cattedrale di St Giles a Edimburgo, dopo giorni in cui si lavorava no stop per la royal family. Una fonte anonima ha dichiarato al noto quotidiano inglese: "Sono tutti assolutamente lividi, compresi segretari privati e la squadra senior. Tutto il personale ha lavorato fino a tardi ogni notte da giovedì, per poi ricevere questo trattamento. La gente è rimasta visibilmente scossa".