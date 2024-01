Re Carlo è stato operato: come sta

Re Carlo III, 75 anni, è stato operato nelle ultime ore alla London Clinic per una condizione "benigna" alla prostata, come preannunciato fin dalla settimana scorsa dal palazzo reale britannico. Lo hanno reso noto oggi fonti di corte citate dalla Bbc assicurando che l'intervento è andato bene e che le condizioni del sovrano - ricoverato nella mattinata di oggi - "sono buone". Carlo dovrebbe restare peraltro in clinica almeno "per una notte", per ragioni di cautela.

L'ospedale privato nella capitale britannica in cui è ricoverato il sovrano è lo stesso dove si trova la principessa Kate dopo aver subito un'operazione all'addome. Il sovrano era arrivato stamani bordo di un'auto accompagnato dalla regina Camilla. Secondo la Bbc, Carlo ha fatto visita alla principessa di Galles nella sua camera d'ospedale prima di prepararsi all'intervento.