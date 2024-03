Re Carlo torna in pubblico a Pasqua: il primo evento ufficiale dopo la diagnosi di cancro

È ufficiale: Carlo III parteciperà alla messa di Pasqua presso la cappella di San Giorgio a Windsor. La presenza del re segnerà il principale evento pubblico a cui il sovrano prenderà parte da quando gli è stato diagnosticato il cancro a febbraio, a causa del quale ha dovuto sospendere gran parte dei suoi impegni. Il sovrano sarà presente insieme alla regina Camilla, ma - come annunciato nei giorni scorsi - a Windsor non ci saranno i principi del Galles, dal momento che Kate Middleton sta ricevendo un trattamento chemioterapico preventivo dopo aver confermato che anche lei soffre di cancro.

Dopo la diagnosi di Cancro, re Carlo ha cancellato i suoi impegni pubblici ma ha continuato con le attività d'ufficio e gli incontri a palazzo, come quello di martedì con rappresentanti di varie religioni. "Il Re e la Regina Camilla "continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile" hanno fatto sapere i sovrani dopo il video con cui Kate ha annunciato di avere il cancro: "Il sovrano è orgoglioso del suo coraggio e per come ha parlato della sua condizione". Dopo il tempo che hanno trascorso insieme in ospedale - suocero e nuora sono stati ricoverati in contemporanea alla London Clinic lo scorso gennaio, il primo per un intervento alla prostata, la seconda per una operazione all'addome - il re è "rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane", hanno fatto sapere dal palazzo.