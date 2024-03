Re Carlo torna in pubblico: il video e il messaggio preregistrato per la Pasqua

È apparso seduto a una scrivania, sorridente e un po' dimagrito Re Carlo nell'immagine diffusa dalla famiglia reale inglese insieme all'audio del suo discorso registrato in occasione della Pasqua. Oggi il sovrano 75enne non partecipa alla funzione del Giovedì Santo nella cattedrale di Worcester, ma al suo posto c'è la regina Camilla che distribuirà monete cerimoniali a 75 uomini e 75 donne a nome del re, secondo una tradizione che risale al IV secolo. Re Carlo, tuttavia, ha preregistrato un messaggio personale che costituisce la sua prima dichiarazione pubblica da quando la principessa del Galles ha rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro.

Anch'egli in cura per la malattia, nel suo discorso, che sarà trasmesso in sua assenza durante una funzione del Royal Maundy, Carlo parla dell'importanza degli atti di amicizia "soprattutto nel momento del bisogno". Ricordando il versetto del Vangelo in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, il sovrano ha affermato: "Così facendo il Signore ha dato un esempio su come servire e aiutare il prossimo. È un modo per ricordarci quanto abbiamo bisogno di coloro che estendono la mano dell’amicizia e quanto beneficiamo e quanto ne beneficiamo, specialmente nei momenti difficili". Un dettaglio che pare riprendere le parole della adoratissima nuora Kate quello di Carlo ("Non siete soli", ha detto la principessa nel video in cui ha annunciato di avere un cancro, riferendosi proprio all'importanza di essere circondati dall'affetto in un momento di grande sofferenza segnato dalla malattia), e che serve a ringraziare anche personalmente per il sostegno avuto da quando ha annunciato di avere un cancro: "In questo paese siamo benedetti da tutti i diversi servizi che esistono per il nostro benessere. Ma al di là di queste organizzazioni e del loro personale altruista, abbiamo bisogno e beneficio enormemente di chi ci tende la mano dell'amicizia, soprattutto nel momento del bisogno", ha aggiunto.

Il re parteciperà alla messa della domenica di Pasqua assieme a Camilla, presso la cappella del Castello di Windsor. Non ci saranno, invece, il principe William, la principessa Kate e i loro tre figli, lontani dalla scena per esaudire il desiderio di privacy espresso dall'erede al trono mentre la consorte si sottopone alle cure per un tumore.