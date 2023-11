Rebecca, ex GF, mostra la casa allagata dall'alluvione e piange: "Signore, aiutaci"

L'acqua dentro casa fino al polpaccio, il pavimento che non si vede più, i mobili sporchi, gli abiti bagnati, questo è quanto sta vivendo Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, ma non solo. De Pasquale vive a Prato e Prato è una delle province toscane tra le più colpite insieme a Pisa, Livorno, Pistoia e Firenze nella notte tra il 2 e il 3 novembre della tempesta Ciaran. I due terzi della Toscana, ha spiegato il presidente Eugenio Giani, sono stati vittima del nubifragio con conseguenze terribili: cinque morti, dispersi, fiumi esondati, frane, alberi caduti, cantine e case allagate. Oggi pomeriggio, 3 novembre, dovrebbe tornare la pioggia e l'allerta continua a essere massima.

Le immagini che ha condiviso De Pasquale descrivono la situazione che moltissime famiglie stanno vivendo in queste ore tra fango e distruzione. "Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale... La forza di reagire non deve assolutamente mancare...", ha scritto l'ex gieffina. A corredo di un video in cui mostra quanto l'acqua sia alta Rebecca spiega che si trova dai suoi vicini e spende alcune parole per le persone che hanno perso tutto: "Povera agente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci". Sotto ai video che ha condiviso sono moltissimi i messaggi di vicinanza e di supporto e tra le persone che le hanno scritto c'è anche Sandra Milo: "Rebecca carissima, dopo aver visto l'intervento del sindaco di Prato a Uno Mattina, ho pensato subito a te, al tuo compagno, ai vostri cani e a tutti i vostri concittadini. Da un lato sono felice di sapervi sani e salvi ma dall'altro sono dispiaciuta per lo stato di emergenza in cui vi ritrovate. Mi auguro che la protezione civile e i vogili del fuoco aiutino tutti voi a eliminare acqua e fango. Ti sono vicina con tutto il mio affetto. Hai un carattere forte e soprattutto positivo e so che non ti perderai d'animo e ti risolleverai. Ti voglio bene".

In un filmato successivo Rebecca ha mostrato che è riuscita ad asciugare gran parte dell'acqua, ma le cose da fare sono ancora moltissime tra cui asciugare i mobili. Oltre a De Pasquale anche l'ex Miss Italia, Rachele Risaliti, ha mostrato la furia dell'acqua che ha distrutto parte della casa dei suoi genitori a Prato. Laura Torrisi invece ha condiviso alcuni video che le sono arrivati dai suoi amici.

Chi è Rebecca De Pasquale

Ad aprile 2022 Rebecca De Pasquale è finalmente riuscita a cambiare nome. Chi ha seguito il Gf condotto da Alessia Marcuzzi nel 2015 non può essersi dimenticata di lei: "Nata Sabatino è diventata don Mauro, per poi lasciare la canonica per essere Rebecca", così la presentò Marcuzzi. Sui social per festeggiare il giorno della sua "rinascita", il 21 aprile 2022, pubblicò una foto con una didascalia molto eloquente: "Questa foto resterà sempre presente nella mia vita. Sono nata il 14/07/1979 e sono rinata il 21/04/2022, devo solo attendere che il tutto arrivi al mio comune Eboli. Ringrazio il buon Dio, grazie a tutti, viviamo con la voglia di vivere. Ciao biscottini vi amo".