Rebecca Staffelli non si sposa più e spiega il motivo. Con lei in tv c'è la mamma, per la prima volta

Nel video in alto il videomessaggio di Matilde, mamma di Rebecc Staffelli

Prima che arrivasse la pandemia, Rebecca Staffelli aveva ricevuto una proposta di matrimonio da parte del fidanzato Alessandro Basile. Poi però la conduttrice e il compagno hanno messo da parte il sogno, lasciando cadere l'organizzazione nel vuoto. Ma come mai? A rivelarlo è oggi proprio Rebecca, ospite di Verissimo.

"Alessandro - spiega Rebecca - è il mio compagno di vita, il mio migliore amico, il mio braccio destro, il mio manager. Il nostro amore va avanti da sei anni, è un dono speciale nella mia vita, mi accompagna in ogni situazione e mi ha accompagnato anche nei momenti più tosti di questi anni". Quindi la figlia di Valerio Staffelli ha ricordato la proposta di matrimonio, ricevuta anni fa: "È stato un momento molto intimo, perché siamo molto riservati. Non mi stavo accorgendo di nulla, finché lui non è andato a prendere uno stendino, poi mi ha bendata con un calzino e ha fatto finta di leggermi una lettera. Io mi sono messa a piangere e quando mi ha tolto la benda si è inginocchiato e ho detto sì".

Poi è arrivata la pandemia e, con essa, molte coppie hanno dovuto interrompere i preparativi. Preparare un matrimonio, spiega Rebecca,è al tempo stesso entusiasmante ma stressante, e anche solo rimandare di un mese le nozze significa incappare nella confusione. Proprio per questo motivo la 25enne e il fidanzato hanno deciso di fermarsi, almeno per il momento: "Ora la vita ci sta regalando emozioni stupende sul lavoro e ci stiamo godendo queste. Quando ci andrà, in un mese organizzeremo tutto".

Nel corso della stessa intervista arriva poi un messaggio della mamma Matilde Zarcone, che esprime tutta la sua stima per il percorso professionale della figlia. Ex showgirl, il ritorno in tv di Matilde è stato accolto come un evento da parte della conduttrice e da Rebecca. Nel video in alto il suo videomessaggio.