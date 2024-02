Rebecca Staffelli, proposta di matrimonio al fidanzato: la reazione di lui e la risposta

Rebecca Staffelli ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di sposarla. Una proposta di matrimonio non convenzionale rispetto a quelle a cui siamo abituati, dove è lui a inginocchiarsi con l'anello. Qui è accaduto esattamente il contrario.

L'opinionista social del Grande Fratello - figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e della moglie Matilde Zarcone - domenica ha lasciato il compagno senza parole. È passata a prenderlo con la macchina, lo ha bendato e lo ha portato al mare. A quel punto si è messa in ginocchio davanti a lui e gli ha mostrato l'anello. Alessandro l'ha subito baciata e abbracciata, in lacrime, felice di dirle un bel "sì".

"Ha detto sì" ha scritto la 25enne su Instagram, dove ha pubblicato il video, aggiungendo: "Tre anni dopo il mio sì, ora toccava a me". Legati sentimentalmente dal 2018, infatti, non è la prima volta che parlano di matrimonio. Tre anni fa era stato lui a chiederle di sposarlo, ma la giovane età di Rebecca - che allora aveva solo 22 anni - ha rallentato un po' i tempi, oltre alle problematiche che c'erano in pandemia per organizzare un evento del genere. Adesso, però, pare proprio che sia arrivato il momento giusto.