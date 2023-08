Rebel Wilson portata d'urgenza in ospedale, ha avuto un incidente sul set

Rebel Wilson ha avuto un incidente sul set del suo nuovo film Bride Hard ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Grande paura per l'attrice australiana che, mentre era intenta a fare un'acrobazia per le riprese del film, si è gravemente ferita da dover essere subito portata in pronto soccorso.

Nel film, che uscirà nelle sale prossimamente, Rebel interpreta un personaggio che, pur essendo un agente segreto, dovrà fare di tutto per mantenere i doveri da damigella d'onore al matrimonio della sua migliore amica. Bride Hard è un film diretto da Simon West le cui riprese, che stavano avendo luogo a Savannah, in Georgia, sono state interrotte a causa di questo incidente inaspettato di Wilson e resteranno ferme finché l'attrice, si rimetterà in sensto dopo l'incidente.

L'incidente "acrobatico" di Rebel, avvenuto alle 4 di mattina, è costato all'attrice tre punti di sutura sul naso, come racconta la stessa Rebel in una stories postata sul suo profilo Instagram dove racconta l'accaduto e tranquillizza i fan preoccupati per lei.

Ora, Rebel, dovrà prendersi cura di sé e rimettersi in forma ma accanto a lei non mancheranno i suoi due amori più grandi: la fidanata Ramona Agruma e la sua bimba Royce, di soli 9 mesi avuta proprio con la compagna attraverso la fecondazione in vitro.