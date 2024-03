Rebel Wilson: "Ho perso la verginità a 35 anni, ora sto con un'altra donna e abbiamo una figlia"

La prima volta a 35 anni. Non è la trama di un film, ma la storia di Rebel Wilson. L'attrice di Attenti a quelle due e Single ma non troppo ha deciso di condividere la sua esperienza per invitare le ragazze a non mettersi pressione nella scoperta della sessualità. Così, mentre l'età del primo rapporto sessuale si abbassa sempre di più, lei svela di averlo fatto 'tardi', a 35 anni appunto: "Le persone possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po' più mature - ha dichiarato in un'intervista a People - E penso che potrebbe essere un messaggio positivo. Ovviamente non bisogna per forza aspettare fino ai trent'anni come me, ma non si dovrebbe sentire la pressione da giovane".

Una scelta di cui non si pente: "È assolutamente incredibile, se l'avessi fatto a 20 anni, probabilmente non avrei esplorato di più la mia sessualità. Quando ero più giovane sapevo solo di essere attratta dagli uomini, ma le cose sono iniziata a cambiare quando ho deciso di aprirmi di più verso gli altri dopo la morte di mio padre. Ho capito quanto fosse bello incontrare e provare sentimenti per altre donne".

Oggi Rebel Wilson, 44 anni, è sposata con una donna e hanno una figlia di due anni, nata da maternità surrogata: "Non ho parole per descrivere l'amore che provo per lei. È un meraviglioso miracolo. Sarò per sempre grata alle persone coinvolte, soprattutto alla mia fantastica surrogata che ha portato avanti la gravidanza e partorito con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutata a creare la mia famiglia. É stato un regalo grandioso, il miglior regalo".