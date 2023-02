Rebel Wilson ha chiesto alla fidanzata Ramona di sposarla: "Ha detto sì"

"Abbiamo detto sì", è con queste parole, e con delle dolcissime immagini insieme alla sua fidanzata, che Rebel Wilson ha annunciato le sue future nozze con Ramona Agruma. Dopo l'improvviso coming out venuto di questa estate, l'attrice statunitense ha deciso di chiedere alla sua compagna di diventare sua moglie e lo ha fatto con una romanticissima proposta tra petali di rose, magliette abbinate e un diamante.

Innamoratissime l'una dell'altra, Rabel e Ramona, che stanno insieme da circa otto mesi, sembrano essere al settimo cielo e non vedono l'ora di diventare "moglie e moglie".

La storia d'amore tra Rebel Wilson e Ramona Agruma

Era la scorsa estate quando Rebel annunciava di essersi innamorata. Inizialmente parlava della sua relazione in modo molto generico ammettendosi di essere in una coppia nata grazie a un incontro fortunato. Poi, a giugno, è arrivato l'annuncio ufficiale con la presentazione al pubblico della sua fidanzata Ramona e, allo stesso tempo, il suo coming out. "Pensavo di cercare un principe Disney, ma quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa", con queste parole, la 42enne australiana, aveva apertamente dichiarato di appartenere alla comunità Lgbtqia+ e di essersi innamorata. Nessuno, però, si aspettava che a soli otto mesi da quell'annuncio, e dopo essere diventata mamma con madre surrogata lo scorso novembre, ne sarebbe arrivato un altro, quello di matrimonio. Ma quando l'amore è quello giusto non serve attendere, si sa già di avere affianco la persona perfetta per una vita felice insieme ed è proprio quello che è accaduto con Rebel.

Chi è Ramona Agruma

Ramona Agruma, la futura moglie di Rebel Wilson è la fondatrice di Lemon Ve Limon, un brand di abiti sostenibili con sede a Los Angeles.