Red Canzian devastato per la morte del manager: "Lascia un figlio di 4 anni"

E' morto Alex De Benedictis, manager dei Pooh che dopo lo scioglimento del gruppo ha continuato a seguire Red Canzian. Stroncato in pochi mesi da un tumore, aveva 49 anni e lascia una moglie e il loro bambino di 4 anni.

Sui social il ricordo dei componenti della storica band italiana, da Roby Facchinetti - che si stringe al dolore della famiglia - a Dodi Battaglia, ma è proprio Red Canzian a dedicargli le parole più strazianti: "Oggi Alex ci ha lasciato - ha scritto in un lungo post su Facebook - A causa di un tumore devastante che in quattro mesi ha fatto il suo maledetto lavoro". Il cantante ha raccontato il calvario della malattia: "Alex e Polly, con il loro bimbo meraviglioso vivevano da qualche anno a Lanzarote. Proprio da lì, Polly, mi mandò una richiesta d'aiuto dicendomi che Alex era a letto da due settimane e che non riusciva ad alzarsi a causa di una serie di metastasi che avevano intaccato il suo corpo, comprese anche alcune vertebre".

Red Canzian si è attivato immediatamente: "Con l'aiuto del fratello di Bea, siamo riusciti a far accogliere Alex al San Raffaele di Milano - ha fatto sapere - E' stato trasportato in Italia e operato e aveva cominciato le radioterapie. Dopo una nostra visita due settimane fa, sembrava che qualcosa stesse succedendo, sembrava che stesse reagendo bene, che avesse voglia di lottare... Aveva ripreso a mandarci messaggini con i suoi cuoricini blu. Poi qualche giorno fa un'altra crisi, un'altra emorragia. Ieri sera si è addormentato verso le 18 e oggi a mezzogiorno si è spento. Polly è stata grande e ha lottato per Alex fino all'ultimo attimo - ha concluso Red Canzian - Alex lascia la moglie, il loro bimbo, Aron, di 4 anni e la mamma Paola. Che la terra ti sia lieve amico caro". Tra Red Canzian e Alex De Benedictis c'era una profonda amicizia oltre al rapporto lavorativo. Fu il cantante qualche anno fa a celebrare le nozze civili del manager.