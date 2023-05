Red Ronnie complottista: "Un aereo fa strane traiettorie e arriva l'alluvione". Ma è quello del Giro d'Italia

L'ennesima sparata di Red Ronnie. Solo che stavolta dall'altra parte ci sono 14 morti, centinaia di sfollati e decine di paesi devastati. Il conduttore e critico musicale - da tempo ormai 'tuttologo' - condivide sui social un'ipotesi complottista sull'alluvione in Emilia Romagna. Più che complottista, in realtà, sarebbe meglio dire assurda, tanto da provocare rabbia e allo stesso tempo scherno nei suoi confronti.

In un video pubblicato su YouTube mostra Bologna il giorno dopo la tragedia: "Sto passeggiando in via dell'Indipendenza. Non piove più, non c'è acqua. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell'Emilia Romagna dove c'è stata l'alluvione. Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte? - chiede, mostrando una mappa della Regione con tutti i vari movimenti di questo aereo - Anche per fugare tutti quei complottisti che dicono che esistono le scie chimiche, che la stessa cosa accadde nelle Marche o in Umbria, non ricordo, quando un aereo fece molti giri sul cielo e poi ci fu l'alluvione. C'è anche qualcuno, chiaramente in malafede, che dice che il terremoto in Turchia è accaduto dopo dei lampi incredibili".

Il video continua con alcuni stralci di servizi andati in onda in alcuni programmi Rai, che mostrano come è possibile generare terremoti. E insiste: "Qualcuno mi può spiegare perché l'aereo ha fatto tutti questi giri sopra Cesena e la Romagna, verso il mare, dove è scoppiato il primo grande casino?".

La risposta arriva sui social, ma basta fare una semplice ricerca: l'aereo di cui parla Red Ronnie è quello che sta seguendo il Giro d'Italia e che il 14 maggio faceva tappa proprio a Cesena.