Red Ronnie e il complotto alla pompa di benzina: esplode l'ironia sul web

Red Ronnie torna in tendenza su Twitter con una nuova 'sparata'. Il critico musicale, che non si tira mai indietro per condividere le sue posizioni o anche strampalate idee, ha denunciato quello che per lui è un vero e proprio complotto ai danni degli automobilisti.

In un video pubblicato su Red Ronnie Tv ha raccontato: "Stasera sono andato a fare benzina, diesel anzi. Ho messo dentro la carta di credito e avevo a disposizione solo una colonnina, la numero 8. La colonnina 8 prevede benzina e diesel e mi chiede 'fai benzina o diesel?'. Che ca*** te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro". A quel punto l'intuizione: "Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho - ha dedotto -. Mettendo diesel mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Siamo tutti per entrare nei loro algoritmi".

Red Ronnie non lo freghi pic.twitter.com/astbnUK7ke — M49 (@M49liberorso) August 3, 2022

L'ironia del web

Un'uscita che non poteva passare inosservata sui social, ed ecco infatti scatenarsi l'ironia. Tanti urlano con sarcasmo al complotto e lo sfottò è servito. "Chissà che discussioni fa Red Ronnie con la tizia nascosta nella cassa automatica in autostrada che gli augura buona giornata" si legge, e ancora: "La prossima volta metti la benzina invece del diesel, così li freghi". Fra tante risate c'è anche un pizzico di gratitudine: "Red Ronnie, come altri, ci allietano le giornate con le loro sparate. Ringraziamoli e godiamocele".

Le nuove avventure di Red Ronnie pic.twitter.com/8ubDoHxJ1t — Fabio Ghidoni (@redfabiuz) August 3, 2022

Red Ronnie che mette GPL per evitare che in numero della sua carta di credito venga associato alla sua auto diesel#RedRonnie #ammuzzo #3Agosto pic.twitter.com/YksTa4OcGv — dott. Meco & mr. Joni (@mr_meco) August 3, 2022

Dotto' tengo 'a bomba e tengo pure l'informazione specïale di che macchina tiene Redronnie aggio accherato o’ distributore, interessa, Dotto'? pic.twitter.com/h457GCVEq0 August 3, 2022