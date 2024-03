Red Ronnie a Fedez: "Sei un alieno, per questo sei diventato così famoso". La reazione del rapper

Fedez è un alieno: parola di Red Ronnie, ospite della puntata del podcast Muschio Selvaggio che Fedez conduce con Mr Marra. Il tema è quello di complotti e scienza e il conduttore e critico musicale che da tempo sostiene teorie discusse e discutibili, nel dibattito tocca l'argomento degli alieni chiamando direttamente in causa il rapper.

"Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?", chiede l'ospite. "Ti prego, dimmi che sono un alieno", incalza il rapper. La spiegazione di Ronnie arriva pronta: "Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui... Secondo te, perché? Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli". Divertita la reazione di Fedez: "Quindi posso fare qualsiasi ca*ata e rimanere al top?", azzarda il rapper tra le risate dello studio. "Beh no, c'è un limite... Tu hai il potere: se ci sono tanti coglioni che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?", la chiosa ironica di Red Ronnie che nel corso della puntata ha anche parlato di Garibaldi definito come "l'eroe dei due mondi ma in realtà era un mercenario violento e massone". Il commento di Fedez: "Posso dire, era un po' anche il Justin Bieber dell'epoca, quando andava c'erano i fan che lo aspettavano".