Fedez è a casa: la sorpresa inaspettata dei figli, le foto

Fedez dopo sette giorni ricoverato in ospedale è tornato a casa. Ad aspettarlo a braccia aperte i due figli: Vittoria e Leone. Chiara Ferragni era con il marito anche nel momento in cui è stato dimesso dal Fatebenefratelli, come sempre mano nella mano. Il rapper, visibilmente provato, fuori dal nosocomio ha rilasciato brevi dichiarazioni e solo parole di ringraziamento per i medici, gli infermieri, i donatori di sangue che gli hanno salvato la vita e per la moglie.

Il rapper e la moglie hanno condiviso una foto di loro quattro insieme, dove si vedono solo le mani, il momento del rientro a casa è stato sicuramente molto emozionante anche perché i bimbi avevano preparato una bella sorpresa per il loro papà: due disegni con scritto bentornato papino con le loro figure stilizzate.